Lyon : Aulas charge certains joueurs !

Lyon : Aulas charge certains joueur s ! « Par Damien Da Silva - Le 27/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Samedi, l'Olympique Lyonnais a été accroché par le FC Nantes (0-0) à l'occasion de la 4e journée de Ligue 1. Agacé par le niveau de jeu affiché par certains de ses joueurs, le président rhodanien Jean-Michel Aulas n'a pas mâché ses mots. "Il y a un peu de suffisance, et malheureusement elle vient de joueurs qui rentraient aujourd'hui et qui regrettent de ne pas jouer quand ils ne sont pas titulaires. Il va falloir corriger ça, car quand on réclame de jouer à tout prix il faut être supérieur à celui qui avait la place de titulaire avant. J'ai bien l'intention de dire un certain nombre de choses. Quand on domine comme ça, ce n'est pas acceptable de ne pas gagner, surtout avec le talent qu'on a devant", a lancé le dirigeant de l'OL devant les médias. Jordan Ferri et dans une moindre mesure Maxwell Cornet peuvent se sentir concernés... Jordan Ferri et dans une moindre mesure Maxwell Cornet peuvent se sentir concernés...

