OM : Ribéry a encouragé Luiz Gustavo à venir « Par Romain Rigaux - Le 27/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Arrivé à l'Olympique de Marseille cet été, Luiz Gustavo (30 ans, 3 matchs en L1 cette saison) a discuté avec d'anciens pensionnaires de Ligue 1 avant de signer dans la cité phocéenne. Outre ses partenaires de l'époque à Wolfsburg, Josuha Guilavogui et Paul-Georges Ntep, le Brésilien a aussi écouté l'ancien Marseillais Franck Ribéry, qu'il a côtoyé au Bayern Munich. "Il a passé beaucoup de temps à me vanter le fanatisme du Stade Vélodrome. J’avais déjà joué un match là-bas, je m’en souvenais. On s’est encore parlé vendredi matin. Guilavogui et Ntep m’ont aussi donné des renseignements positifs sur le club alors qu’aucun d’eux n’y a joué. C’est dire sa réputation. Dès que je suis arrivé, j’ai ressenti la dimension de l’OM. Au Brésil, personne n’ignore ce qu’y a accompli Carlos Mozer. J’espère laisser une trace aussi profonde", a confié l'Auriverde dans les colonnes du Journal du Dimanche. Les supporters marseillais l'espèrent aussi. Les supporters marseillais l'espèrent aussi.

