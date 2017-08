PSG : pour Motta, Neymar n'est pas seul

Attendu par beaucoup comme le Messie, Neymar (25 ans, 3 matchs et 3 buts en L1 cette saison) s'est déjà très bien adapté au Paris Saint-Germain. Mais son partenaire, le milieu de terrain Thiago Motta (34 ans, 4 matchs et 1 but en L1 cette saison), sait que le club de la capitale ne devra pas se reposer uniquement sur le talent de l'attaquant brésilien pour franchir un cap.

"Non, ce n'est pas un risque quand on a un joueur de ce niveau mais bon, on doit l'aider. Ce n'est pas lui qui va gagner tout seul les matchs. Ça c'est clair et on le sait. Les autres joueurs doivent monter leur niveau de jeu", a indiqué l'international italien en zone mixte.