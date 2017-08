Nice : Favre analyse la débâcle à Amiens

Sèchement battu à Amiens (0-3) samedi, lors de la 4e journée de Ligue 1, Nice est au fond du trou. Lucide, Lucien Favre a analysé froidement cette débâcle en Picardie.

"Vous le voyez comme moi... On est moins bon dans le jeu, moins bon défensivement. Il y a un équilibre à trouver avec les joueurs dont je dispose. Pour le moment, c’est difficile. On prend des buts évitables. C’est dommageable. On donne un coup franc sur le premier et ensuite c’est un corner. C’est trop. On manque de stabilité, on n’a pas assez le ballon", a regretté l’entraîneur suisse en conférence de presse.

Trois défaites en quatre journées, c’est une de moins que sur l’ensemble du dernier championnat...