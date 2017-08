Bordeaux : Y. Sankharé - "on finit dans le dur" « Par Romain Rigaux - Le 26/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Bordeaux s'est imposé contre Troyes (2-1) ce samedi à l'occasion de la 4e journée de Ligue 1. Après avoir mené 2-0, les Girondins se sont toutefois compliqués la tâche en se relâchant et ils ont souffert en fin de match, comme le reconnait le milieu Younousse Sankharé. "Ce deuxième but nous a fait du bien. On est tombés sur une bonne équipe, on a fini dans le dur. L'essentiel c'est qu'on ait gagné. Si on aspire à jouer le plus haut possible, il faut gagner ce genre de match, peu importe la manière", a déclaré le Bordelais. Bordeaux confirme son bon début de saison et pointe à la 5e place au classement. Bordeaux confirme son bon début de saison et pointe à la 5e place au classement.

