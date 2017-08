Caen : victoire logique pour Garande « Par Romain Rigaux - Le 26/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Caen a décroché un deuxième succès consécutif ce samedi à domicile contre Metz (1-0) lors de la 4e journée de Ligue 1. Un résultat logique pour l'entraîneur caennais, Patrice Garande. "On voulait confirmer ce qu'on avait fait contre Lille et même Saint-Etienne. C'est une victoire logique, même si par moments on aurait pu avoir plus de maîtrise ou être un peu plus efficace. Je suis surtout content de l'état d'esprit, y compris des remplaçants", a déclaré le coach normand après la rencontre. Le SMC pointe à une belle 6e place avec six points. Le SMC pointe à une belle 6e place avec six points.

