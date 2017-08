Rennes : C. Gourcuff - "un peu fou" « Par Romain Rigaux - Le 26/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré son ouverture du score, Rennes s'est incliné (2-3) sur la pelouse de Toulouse ce samedi soir, à l'occasion de la 4e journée de Ligue 1. Les Rouge et Noir avaient pourtant la balle de break mais ils ont craqué en concédant notamment deux penalties et l'expulsion de Morgan Amalfitano. "On a bien négocié le début de match et la clé de cette rencontre c'est ce deuxième but que l'on doit mettre et que l'on ne met pas. Après tout devient un peu fou avec ces penalties, ce carton rouge... C'est un match compliqué qui reflète notre manque de maturité. On a une équipe jeune mais il va falloir apprendre vite. La peur n'évite pas le danger", a indiqué l'entraîneur rennais Christian Gourcuff. Avec deux points en quatre matchs, Rennes occupe la 19e place au classement... Avec deux points en quatre matchs, Rennes occupe la 19e place au classement...

