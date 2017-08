TFC : Dupraz souligne la "bravoure" des joueurs

Pourtant mal embarqué, Toulouse est parvenu à décrocher un succès à domicile contre Rennes (3-2) ce samedi, à l'occasion de la 4e journée de Ligue 1, après avoir été mené au score puis rejoint en seconde période. L'entraîneur toulousain Pascal Dupraz a tenu à souligner l'état d'esprit de ses joueurs.

"Au retour des vestiaires on a enfin décidé d'essayer de les contrarier et on a réussi à les mettre sur le reculoir. On a manqué de maîtrise défensive et il serait bien de la retrouver rapidement car j'ai en revanche l'impression que l'on peut marquer à tout moment. On va quand même savourer cette victoire car on ne peut pas reprocher à cette équipe sa bravoure. On est dur à bouger à domicile et il faut garder cet état d'esprit", a déclaré le coach du TFC.

Toulouse occupe la 8e place au classement.