L1 : Toulouse 3-2 Rennes (fini) « Par Romain Rigaux - Le 26/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Cela n'a pas été simple mais Toulouse décroche un précieux succès à domicile contre Rennes (3-2) ce samedi à l'occasion de la 4e journée de Ligue 1. Dominateurs en début de rencontre, les Rennais ont rapidement ouvert le score sur un tir du gauche croisé à ras de terre de Mubele à la suite d'un cafouillage dans la surface toulousaine (0-1, 7e). Derrière, Bensebaini était proche de doubler la mise pour les Rouge et Noir mais sa tête trouvait le montant gauche de Lafont. Alors qu'on était proche du 2-0, c'est finalement Toulouse qui revenait au score pour une faute de Bensebaini sur Durmaz, qui prenait M'Bolhi à contre-pied (1-1, 33e). Une égalisation plutôt heureuse pour le TFC. La seconde période était totalement folle ! Bien relancés par ce but, les Pitchounes prenaient finalement l'avantage grâce à leur défense centrale. Servi de la tête par Jullien, Diop armait une belle volée imparable pour M'Bohli (2-1, 58e) ! Alors que Rennes était proche du KO avec un sauvetage de M'Bohli, les Bretons égalisaient par Sarr qui profitait d'un manque de communication entre Jullien et Lafont (2-2, 65e). Mais quelques minutes plus tard, Durmaz inscrivait un nouveau penalty (3-2, 70e) et Amalfitano était expulsé après un second avertissement après contestation ! A dix contre onze, les Rennais ne revenaient plus malgré une tête de Bensebaini sur le poteau, encore une fois... Résultats, classement, buteurs et calendrier de Ligue 1

News lue par 1615 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+