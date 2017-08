L1 : Amiens 3-0 Nice (fini)

Après son élimination en barrage de la Ligue des Champions en milieu de semaine, l'OGC Nice est dans le dur ! Visiblement, le Gym n'a pas encore digéré cet échec puisqu'il s'incline 3-0 sur la pelouse d'Amiens ce samedi à la pause de cette rencontre de la 4e journée de Ligue 1.

Sans Balotelli ni Seri, les Niçois encaissaient le premier but de cette rencontre sur un beau coup franc enroulé du gauche de Kakuta (1-0, 15e). Son premier but en L1 ! Impuissants, les Aiglons encaissaient un nouveau but juste avant la demi-heure de jeu sur une tête de Konaté au premier poteau (2-0, 29e). L'OGCN avait beau avoir la possession du ballon, celle-ci se révèle stérile et les contres amiénois font très mal aux hommes de Lucien Favre.

En seconde période, Sneijder manquait le cadre sur une belle opportunité. Comme un symbole pour cette équipe niçoise méconnaissable et incapable de trouver le chemin des filets face au promu qui avait concédé trois défaites (0 but marqué, 7 encaissés) lors des trois premières journées. Konaté s'offrait même un doublé en profitant encore une fois de la passivité de la défense niçoise (3-0, 88e). Nice devra rapidement se reprendre pour ne pas perdre gros dans ce début de saison.