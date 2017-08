OM : Garcia évoque l'avant-centre attendu

Si Valère Germain brille depuis son arrivée à l'Olympique de Marseille cet été, Rudi Garcia attend toujours un attaquant supplémentaire pour épauler l'ancien Monégasque. En conférence de presse ce samedi, l'entraîneur marseillais a assuré qu'il ne pouvait pas tenir la saison avec cet effectif.

"Si Germain je l'utilise 90 minutes tous les matchs, il va finir par se blesser. Si on avait un autre attaquant, on s'en porterait mieux. Il faut du renfort à ce poste-là. On est sûr de rien dans le mercato. Mais Andoni travaille, on va bien finir par y arriver. Mais on ne veut pas prendre pour prendre, on veut prendre un joueur qui nous apporte un plus", a expliqué le coach olympien.

L'OM trouvera-t-il sa perle rare avant la fermeture du marché ?