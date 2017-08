L1 : le classement provisoire

Avec son succès contre Troyes (2-1), Bordeaux remonte à la 5e place du classement, à égalité de points avec Lyon, tenu en échec par Nantes (0-0). Respectivement vainqueurs face à Metz (1-0) et Rennes (3-2), Caen et Toulouse occupent les 7e et 8e place avec six points. Ça va mal pour Nice, 16e après sa défaite à Amiens (3-0).

Pos Equipe Pts J G N P Bp Bc Diff 1 Paris SG 12 4 4 0 0 14 2 +12 2 Monaco 9 3 3 0 0 8 3 +5 3 St Etienne 9 4 3 0 1 5 3 +2 4 Lyon 8 4 2 2 0 9 4 +5 5 Bordeaux 8 4 2 2 0 9 6 +3 6 Marseille 7 3 2 1 0 5 1 +4 7 Caen 6 4 2 0 2 3 2 +1 8 Toulouse 6 4 2 0 2 8 11 -3 9 Angers 5 3 1 2 0 5 3 +2 10 Strasbourg 4 3 1 1 1 4 5 -1 11 Troyes 4 4 1 1 2 4 5 -1 12 Montpellier 4 4 1 1 2 3 4 -1 13 Nantes 4 4 1 1 2 1 4 -3 14 Dijon 4 4 1 1 2 5 10 -5 15 Lille 3 3 1 0 2 3 5 -2 16 Nice 3 4 1 0 3 3 6 -3 17 Guingamp 3 3 1 0 2 3 6 -3 18 Amiens 3 4 1 0 3 3 7 -4 19 Rennes 2 4 0 2 2 6 8 -2 20 Metz 0 4 0 0 4 1 7 -6