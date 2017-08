L1 : Nantes 0-0 Lyon (fini)

Pourtant dominateur, l'Olympique Lyonnais a concédé un deuxième match nul consécutif ce samedi sur la pelouse de Nantes (0-0). Face à une pale équipe nantaise, l'OL a manqué de précision dans le dernier geste.

Lyon posait rapidement le pied sur le ballon et s'offrait les premières occasions dangereuses avec une bonne ouverture de Fekir pour Mariano, devancé par Tatarusanu, et un tir de Traoré dévié par le gardien nantais. Le Roumain entrait très bien dans son match. Mais il n'allait plus avoir grand-chose à faire jusqu'à la pause.

Alors que les Canaris faisaient preuve d'un déchet trop important pour inquiéter la défense lyonnaise, les Gones s'offraient quelques opportunités mais manquaient de précision dans le dernier geste pour espérer ouvrir le score. Sur 10 tirs au cours des 45 premières minutes, l'OL n'en avait cadré que deux. Du côté du FCN, on était proche du néant collectif et les hommes de Claudio Ranieri n'avaient touché aucun ballon dans la surface adverse au moment de rentrer aux vestiaires...

Les Nantais revenaient avec de meilleures intentions en seconde période et Lyon se procurait assez peu d'occasions jusqu'à l'heure de jeu, le moment choisi par Traoré pour trouver le poteau de Tatarusanu et par Fekir pour voir son tir sur la suite de l'action heurter la transversale du gardien nantais. Il fallait attendre la 80e minute pour voir Lopes enfin sollicité avec un arrêt du pied face à Iloki. Finalement, le score ne bougera pas et l'OL rate une belle occasion de prendre les trois points.

Les hommes de Bruno Genesio avaient la place pour faire mieux ce samedi.