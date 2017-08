Belgique : non retenu, Nainggolan se lâche « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 26/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Non retenu par le sélectionneur de la Belgique Roberto Martinez pour affronter Gibraltar (le 31 août) et la Grèce (le 3 septembre), Radja Nainggolan (29 ans, 29 sélections, 6 buts) a tout simplement décidé de mettre un terme à sa carrière internationale. Et le milieu de terrain de la Roma s'est lâché dans les colonnes de la Dernière Heure. "J'arrête. On m'a poussé dans cette situation, donc je mise tout sur l'AS Rome, a fait savoir Nainggolan. Au moment de la désignation de Roberto Martinez comme sélectionneur, il avait déclaré que les Diables devaient jouer dans des grands championnats. Mais maintenant qu'Axel Witsel joue en Chine, ce n'est plus d'actualité. Et c'est moi qui dois en être la victime ? Non merci. Cela n'a plus de sens de continuer. Il rappelle Youri Tielemans, qui ne joue que quelques minutes par match..." Ses ex-partenaires en sélection apprécieront. Ses ex-partenaires en sélection apprécieront.

