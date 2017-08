Bordeaux : "même à 60 M€", Malcom ne bouge pas !

Bordeaux : "même à 60 M€", Malcom ne bouge pa s ! « Par Eric Bethsy - Le 26/08/2017 » A+ Imprimer Email s !" style="width:60px; height:20px; display:inline-block; position:relative; top:4px; left:6px;"> Texte: A- Etincelant depuis le début de l’exercice, l’ailier de Bordeaux Malcom (20 ans, 3 matchs et 2 buts en L1 cette saison) serait la priorité du Borussia Dortmund pour remplacer Ousmane Dembélé, qui va signer au FC Barcelone. On parle d’une proposition à hauteur de 50 M€ de la part du club allemand ! Mais "quelle que soit l’offre ", le président de l’actionnaire majoritaire M6, Nicolas de Tavernost, ne cédera pas sur ce dossier. "Mais nous, on ne se pose pas la question. La position de l’actionnaire et du club est très claire : on garde le joueur, a répété le dirigeant dans L’Equipe. Il reste cinq jours à attendre. D’ici là, il n’y aura pas d’offre, même à 60 M€. Mon téléphone sera fermé." Pendant ce temps-là, les Girondins tentent de prolonger le contrat du Brésilien, lié au FCGB jusqu’en 2020, et de négocier avec son ancienne formation du Corinthians qui possède toujours 50 % des droits de Malcom. Pendant ce temps-là, les Girondins tentent de prolonger le contrat du Brésilien, lié au FCGB jusqu’en 2020, et de négocier avec son ancienne formation du Corinthians qui possède toujours 50 % des droits de Malcom.

News lue par 7113 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+