Man Utd : Martial, ce n'est pas suffisant... « Par Eric Bethsy - Le 26/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Avec deux buts et une passe décisive en deux apparitions en Premier League, l’attaquant de Manchester United Anthony Martial (21 ans) pensait peut-être avoir fait le nécessaire pour convaincre José Mourinho. C’est mal connaître le manager des Red Devils qui attend encore plus du Français. "Quand on a du talent, on ne peut pas le gaspiller. Lorsque l'on a ce don, on doit répondre aux attentes, on doit explorer ce talent, on ne peut pas se contenter de simples aperçus, a commenté le technicien. J'attends plus de lui parce qu'il a les qualités pour faire mieux. Mais je pense qu'il me comprend mieux et que notre relation est bonne. J'espère qu'Anthony fera mieux que la saison dernière." L’ancien Monégasque peut donc s’attendre à débuter sur le banc contre Leicester City ce samedi (18h30) en championnat. L’ancien Monégasque peut donc s’attendre à débuter sur le banc contre Leicester City ce samedi (18h30) en championnat.

