OM : un pari tenté avec Origi ?

OM : un pari tenté avec Orig i ?

Par Eric Bethsy - Le 26/08/2017

Toujours à la recherche d'un attaquant, l'Olympique de Marseille multiplie les pistes sur le marché des transferts. On ne compte plus les noms cités sur ce dossier auquel il faudra désormais ajouter une nouvelle cible. D'après The Telegraph, le club phocéen aurait manifesté un intérêt pour l'avant-centre de Liverpool Divock Origi (22 ans, 1 apparition en Premier League cette saison). En difficulté chez les Reds, l'ancien Lillois envisage un départ et ne sera pas retenu si ses dirigeants parviennent à le remplacer. Peut-être une occasion à saisir pour l'OM même si l'international belge, qui souhaite se relancer en vue du Mondial 2018, n'a jamais confirmé en Angleterre.

