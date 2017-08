ASSE : Oscar Garcia fier des siens

Malgré le lourd revers subi sur la pelouse du Paris Saint-Germain (0-3), vendredi, lors de la 4e journée de Ligue 1, Oscar Garcia garde la tête haute. L’entraîneur de Saint-Etienne s’est dit fier du comportement de ses troupes.

"Je suis fier de la manière dont nous avons joué et d'avoir joué avec quatre joueurs formés au club. J'ai demandé aux joueurs d'être courageux, on l'a été. Le score est très lourd pour nous car le premier but, je crois que c'est hors de la surface (le penalty, ndlr), le deuxième est sur coup de pied arrêté et le troisième a lieu en fin de match", a estimé l’Espagnol en conférence de presse.

Il faudra compter sur les Verts cette saison.