ASSE : Dabo donne déjà le titre au PSG Par Pierre-Damien Lacourte - Le 25/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Sans faire un gros match, loin de là, le Paris Saint-Germain a encore pris les trois points, sa quatrième victoire en autant de journées de championnat, face à Saint-Etienne (3-0). Bryan Dabo (25 ans, 4 matchs et 2 buts en L1 cette saison) voit déjà le club de la capitale finir champion. "Le PSG est très solide, il gagnera la L1 cette année, vu leur armada offensive et défensive. Ils ont des joueurs exceptionnels, a réagi le milieu stéphanois après la rencontre. On ne va pas dire qu'il y a du bon à retenir, ce serait manquer de respect au public stéphanois, on est très, très loin du compte. On ne compte pas jouer le titre, ce serait être très prétentieux, mais on va tout faire pour rester dans le haut du classement." L'ASSE pourra s'appuyer sur sa première période intéressante. L'ASSE pourra s'appuyer sur sa première période intéressante.

News lue par 7960 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+