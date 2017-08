Lyon : Aulas évoque la fin du mercato

A quelques jours de la clôture du mercato estival, l'Olympique Lyonnais reste actif. Le club rhodanien attend toujours un milieu de terrain. Ensuite, seuls les départs seront compensés.

"On essaie mais c’est très compliqué, en raison de l’inflation sur le plan des transferts et sur le plan des salaires, de trouver au moins un milieu de terrain, a indiqué le président des Gones, Jean-Michel Aulas, sur RMC. Après, ça dépendra d’un certain nombre de départs. S’il devait y avoir des départs, ils seraient remplacés immédiatement. Donc on fera probablement un joueur, si on arrive à réunir les fonds nécessaires pour pouvoir faire cette opération et peut-être plus si d’autres éléments venaient à nous quitter."

L'OL espère notamment recruter le milieu de terrain du Celta Vigo Pape Cheikh Diop ( voir la brève de 10h13 ). Ensuite, il faudra peut-être compenser le départ de Maxwel Cornet, courtisé notamment par le Borussia Dortmund ( voir la brève de 11h16