L1 : Paris SG 3-0 Saint-Etienne (fini) « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 25/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Sans faire un gros match, loin de là, le Paris Saint-Germain a encore pris les trois points, sa quatrième victoire en autant de journées de championnat, face à Saint-Etienne (3-0). Unai Emery avait pourtant décidé d'aligner Pastore en soutien du trio Neymar-Cavani-Di Maria. Mais ce quatuor offensif n'a pas su faire le spectacle qu'on attendait. Bien moins brillant que face à Toulouse dimanche dernier, le vice-champion de France débutait cette rencontre timidement. A l'image de Neymar, bien moins incisif que le week-end dernier. Malgré tout, l'ancien Barcelonais étant encore décisif en lançant au but Cavani, accroché, très légèrement, par Janko dans la surface. El Matador se faisait justice lui-même sur penalty (1-0, 20e). Dans la foulée, Areola, encore remis en question après ses deux buts encaissés face au Téfécé, mettait Bamba en échec. Solides et en bloc, les verts empêchaient les Parisiens, timorés, de développer leur jeu. Les hommes d'Oscar Garcia parvenaient même à prendre la possession du ballon à l'approche de la pause. Mais au retour des vestiaires, le PSG avait la bonne idée de se mettre à l'abri, avec encore Neymar au départ de l'action. Sur un coup franc tiré par le Brésilien, Thiago Motta profitait d'une bonne remise de Marquinhos pour battre Ruffier (2-0, 51e). Très discret jusque-là, Di Maria était ensuite à deux doigts de surprendre le portier stéphanois sur coup franc, mais c'est le poteau qui repoussait la tentative de l'Argentin. Areola, lui, mettait de nouveau Bamba en échec un peu plus tard. De quoi rassurer Unai Emery et son staff. L'entraîneur parisien profitait de la situation pour lancer le nouveau venu Yuri Berchiche dans la bataille. Titulaire ce soir, ce que beaucoup d'observateurs réclamaient, Pastore était décevant. A l'image de Di Maria, qui recevait des sifflets à sa sortie du terrain, remplacé par Draxler. En fin de match, servi par Meunier, décalé par Neymar, Cavani s'offrait une petite Madjer pour conclure la soirée (3-0, 90e). Pas vraiment de spectacle ce soir mais encore une large victoire du PSG. Résultats, classement, buteurs et calendrier de Ligue 1

