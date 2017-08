L1 : Paris SG-Saint-Etienne, les compos

En ouverture de la 4e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain reçoit l'AS Saint-Etienne ce vendredi (20h45 sur Canal + et beIN Sports 1) au Parc des Princes. Pour ce choc entre deux équipes à 9 points en 3 journées, l'entraîneur parisien Unai Emery sera privé de Verratti, suspendu, et de Lucas, en phase de reprise. Le Basque a aussi décidé de laisser Dani Alves et Thiago Silva sur le banc mais insiste en revanche en attaque avec Di Maria. Dans le même temps, le coach stéphanois Oscar Garcia doit faire sans Pogba, Monnet-Paquet et Söderlund, tous à l'infirmerie. Voici les compositions des deux équipes :

Paris SG : Areola - Meunier, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa - Pastore, Thiago Motta, Rabiot - Di Maria, Cavani, Neymar.

Saint-Etienne : Ruffier - Janko, Théophile-Catherine, Perrin, Pierre-Gabriel - Dabo, Selnaes, Maiga - Hamouma, Bamba, Gabriel Silva.