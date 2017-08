Lille : grosse colère de Bielsa face à la presse « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 25/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Présent en conférence de presse ce vendredi, Marcelo Bielsa a été interrogé sur les récentes blessures de Kevin Malcuit, Thiago Mendes et Yassine Benzia. Et donc une éventuelle trop grosse charge de travail durant l'intersaison. Irrité, l'entraîneur du LOSC a piqué une vraie colère. "Pardonnez ma vanité mais cela fait 30 ans que j'interprète les intentions des journalistes. Je sais qui veut vraiment parler de foot et qui ne veut pas. Le visage et la gestuelle sont déjà des indicateurs, a d'abord rétorqué El Loco. Vous ne savez pas interpréter les données. Vous chercher un conflit là où il n'y en a pas. Quand il n'y a pas d'info, on crée l'info en essayant d'opposer les membres d'un groupe, en l'occurrence le staff et les joueurs. Je vais faire tout mon possible pour éviter qu'un média divise le groupe que je dirige. Votre objectif est de chercher comment vous allez nous diviser. Ce procédé est destructeur", a poursuivi le technicien argentin, très remonté. A Angers dimanche, Bielsa pourra toutefois compter sur Malcuit, remis de sa blessure à la cuisse. A Angers dimanche, Bielsa pourra toutefois compter sur Malcuit, remis de sa blessure à la cuisse.

News lue par 8428 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+