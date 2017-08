Sondage MF : la liste de Deschamps a déçu... « Par Damien Da Silva - Le 25/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lors d'un récent sondage publié sur le site Maxifoot.fr, nous vous demandions si vous étiez satisfaits de la liste des 24 joueurs en équipe de France composée par Didier Deschamps pour affronter les Pays-Bas et le Luxembourg. Et non, vous n'êtes pas satisfaits. Sur 12 143 votants, vous êtes 54,6% à ne pas être en accord avec les choix réalisés par le sélectionneur des Bleus. Il est clair que l'absence de Karim Benzema ne passe toujours pas auprès d'un bon nombre d'entre-vous ! Dès à présent, dîtes-nous si le FC Barcelone a effectué un bon transfert en achetant Ousmane Dembélé pour 105 millions d'euros, plus 42 millions d'euros de bonus éventuels. Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix. Dès à présent, dîtes-nous si le FC Barcelone a effectué un bon transfert en achetant Ousmane Dembélé pour 105 millions d'euros, plus 42 millions d'euros de bonus éventuels. Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix.

