Lyon : la réaction d'Aulas après le tirage « Par Youcef Touaitia - Le 25/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Everton, l'Atalanta Bergame et l'Apollon Limassol. En dépit de sa position dans le chapeau 1, l'Olympique Lyonnais a hérité d'un groupe difficile pour le premier tour de la Ligue Europa. Malgré tout, Jean-Michel Aulas reste confiant et s'attend à de beaux matchs. "C’est un tirage difficile mais je pense qu’en Europa League, surtout quand on vient de nombreuses années de Ligue des Champions, pour les supporters, pour le mental de l’équipe, la psychologie, je crois que c’est mieux de tomber sur des nations de football. Everton et l’Atalanta, ce sont deux bonnes équipes, venant de bons championnats, mais il faudra également aller à Limassol. Cela ne nous a pas réussis par le passé. Pour un tirage de Ligue Europa, c’est bien de commencer contre de vraies nations de football. Le tirage au sort, on le sait après, n’est pas obligatoirement un signe déterminant", a analysé le président rhodanien au micro de beIN SPORTS.

