OM : Eyraud ironise pour Caen et Repas... « Par Damien Da Silva - Le 25/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Recruté par Caen la semaine dernière, l'ailier Jan Repas (20 ans) a été tout de même autorisé par le club normand à disputer les barrages de l'Europa League avec Domzale face à l'Olympique de Marseille (1-1, 0-3). Après la qualification de l'institution olympienne jeudi, le président Jacques-Henri Eyraud s'est montré ironique en évoquant ce sujet. "Je suis nouveau donc je dois être très naïf, mais on m'a parlé de la grande famille du football français. Il y a la décision sportive, ce n'est pas à moi de la juger. Mais après, il y a eu un communiqué de presse vraiment étonnant, où on avait l'impression que du côté de la Normandie on s'attendait à fêter un exploit historique avec la qualification de Domzale pour la phase de groupes de l'Europa League. Moi, le jour où Caen jouera contre un club européen, je serai à fond derrière Caen en souhaitant vraiment leur victoire", a lancé le dirigeant marseillais sur un ton ironique devant les médias. Autant dire que la décision de Caen n'a pas été appréciée par l'OM... Autant dire que la décision de Caen n'a pas été appréciée par l'OM...

News lue par 12543 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+