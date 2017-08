PSG : le Bayern, un sacré test en LdC « Par Damien Da Silva - Le 25/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A l'occasion du tirage au sort des groupes de la Ligue des Champions jeudi, le Paris Saint-Germain a hérité d'une poule abordable avec le Bayern Munich, Anderlecht et le Celtic Glasgow. Pour la première place de ce Groupe B, le club de la capitale va logiquement lutter avec la formation allemande, et la tâche ne s'annonce pas simple pour le vice-champion de France ! Alors que le PSG peine à dépasser les quarts de finale de cette compétition ces dernières années, le Bayern a atteint les demi-finales de la C1 à six reprises sur les huit dernières éditions ! Qualifié pour la finale à trois reprises sur cette période, le cador allemand a remporté l'épreuve reine en 2013. Autant dire que les deux matchs face à cette équipe, le 27 septembre et le 5 décembre, représenteront un sacré test pour Paris, qui va compter sur ses renforts dont Neymar pour passer un cap en C1.

