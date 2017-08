ASSE : Veretout explique sa volte-face « Par Youcef Touaitia - Le 25/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Prêté à Saint-Etienne la saison passée, le milieu de terrain Jordan Veretout (24 ans, 1 match en Serie A cette saison), pourtant proche de rester chez les Verts, a finalement préféré rejoindre la Fiorentina. Critiqué suite à cette décision, l'ancien Nantais a tenu à mettre les choses au clair. "L’an dernier, j’ai passé une superbe saison à Saint-Étienne. Un grand club que j’admire, avec de superbes supporters, un super staff et des super coéquipiers. Dans cette histoire, j’ai peut-être des torts, j’avais donné ma parole, certes, mais je n’avais pas imaginé que quelques heures plus tard la Fiorentina allait appeler. J’avais ce besoin de découvrir un autre championnat", a justifié le joueur de la Viola pour L’Équipe. "Je ne suis pas quelqu’un d’irrespectueux. J’ai beaucoup réfléchi avant de prendre ma décision. Je n’ai pas manqué de respect à Saint-Étienne. Je sais ce que je leur dois. Ils m’ont accueilli l’an dernier. Je les en remercie. Le discours du coach Garcia m’avait beaucoup plu. Il aurait pu me faire progresser aussi, j’en suis sûr, mais j’ai fait ce choix. Mon souhait, c’est d’aller le plus haut possible. Je suis encore jeune, et pour aller le plus haut possible ensuite, je pense que la Fiorentina était le meilleur choix", a poursuivi Veretout. "Je ne suis pas quelqu’un d’irrespectueux. J’ai beaucoup réfléchi avant de prendre ma décision. Je n’ai pas manqué de respect à Saint-Étienne. Je sais ce que je leur dois. Ils m’ont accueilli l’an dernier. Je les en remercie. Le discours du coach Garcia m’avait beaucoup plu. Il aurait pu me faire progresser aussi, j’en suis sûr, mais j’ai fait ce choix. Mon souhait, c’est d’aller le plus haut possible. Je suis encore jeune, et pour aller le plus haut possible ensuite, je pense que la Fiorentina était le meilleur choix", a poursuivi Veretout.

