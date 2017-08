Bayern : Tolisso juge le groupe avec le PSG « Par Youcef Touaitia - Le 25/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Nouveau joueur du Bayern Munich, le milieu de terrain Corentin Tolisso (23 ans, 3 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison) retrouvera le Paris Saint-Germain lors de la phase de poules de la Ligue des Champions. Une double confrontation excitante pour le Français, qui s'attend à un duel acharné face au vice-champion de France. "Je trouve que nous avons tiré un très beau groupe. Évidemment, surtout le PSG sera un gros challenge, ils se sont fortement renforcés cet été avec Neymar et Dani Alves. Ce seront à coup sûr deux gros matchs. Nous devons gagner les matchs contre le Celtic et Anderlecht, ce qui est faisable", a analysé l'ancien Lyonnais pour L'Equipe. A priori, le PSG et le Bayern devraient se disputer la première place du Groupe B. A priori, le PSG et le Bayern devraient se disputer la première place du Groupe B.

