Monaco : Bakayoko explique son départ

Auteur d'une belle saison 2016-2017 avec Monaco, le milieu de terrain Tiémoué Bakayoko (23 ans, 1 match en Premier League cette saison) a rejoint Chelsea cet été contre un chèque de 45 millions d'euros. S'il se dit heureux d'avoir signé en faveur des Blues, le Français estime que le champion de France en titre n'a pas forcément tout fait pour le retenir.

"Je venais de finir champion, d'accomplir une très belle saison après deux ans de galère, j'avais besoin que Monaco me retienne un peu plus. Mon statut avait changé avec la découverte des Bleus, mais j'attendais qu'on me rassure, qu'on me mette clairement dans le projet. J'avais besoin de discuter, de savoir comment on avançait. Je n'ai pas senti ça en fin de saison. Il y avait en plus ma longue blessure. Je n'ai pas eu de coup de fil, je me suis débrouillé un peu seul. Quand j'ai vu tout ça, j'ai senti qu'il fallait que je parte", a assuré l'ancien Rennais pour L'Equipe.

Difficile pour l'ASM de refuser un tel chèque pour Bakayoko...