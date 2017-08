OM : Thauvin rend hommage à Domzale Par Youcef Touaitia - Le 24/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Grâce à sa victoire sur Domzale (3-0), ce jeudi, lors du barrage retour de la Ligue Europa, l'Olympique de Marseille a validé son ticket pour l'épreuve continentale. Une satisfaction pour l'ailier Florian Thauvin (24 ans, 3 matchs et 1 but en coupe d'europe cette saison), qui a rendu hommage à la formation slovène. "L'objectif a été atteint ce soir, avec la manière en plus. On gagne 3-0, c'est une bonne chose. Après, c'est une bonne équipe. Ils nous ont posé des difficultés, ils sont toujours dans le combat. Tout le match, ils ne lâchent rien. C'est bien de s'être qualifié. On s'est rassuré et j'espère qu'on fera un beau parcours en Ligue Europa", a analysé l'ancien Bastiais au micro de beIN SPORTS. Rendez-vous ce vendredi (13h) pour le tirage au sort de la compétition. Rendez-vous ce vendredi (13h) pour le tirage au sort de la compétition.

