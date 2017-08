PSG : Emery annonce la couleur pour la C1 !

PSG : Emery annonce la couleur pour la C 1 ! « Par Romain Rigaux - Le 24/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pas épargné après le fiasco de la saison dernière face au FC Barcelone (4-0, 1-6) en Ligue des Champions, Unai Emery compte bien se rattraper dans cette exercice 2017-2018. Et l'entraîneur parisien affiche ses ambitions après le tirage au sort de la phase de poules : le PSG vise la première place. "Je suis content du résultat du tirage au sort. Avant tout, pour être compétitif dans le groupe, il faut accepter le résultat du tirage. Le plus important dans ce groupe est d'abord d'être à notre meilleur niveau. Le Bayern Munich est une équipe très forte. Nous serons les deux favoris. Ensuite, il y a deux équipes qui vont vouloir créer la surprise. Le Celtic est une équipe très dangereuse à domicile. Ils ont une grande histoire, tout comme Anderlecht, pour qui nous avons le plus grand respect. Nous voulons nous montrer forts dans ce groupe. Notre objectif est d'être premiers du groupe, avec tout le respect que l'on a pour les trois équipes, trois clubs avec une grande histoire", a indiqué l'Espagnol sur le site officiel du PSG. La double confrontation contre le Bayern Munich sera un révélateur pour jauger le niveau du PSG cette saison. La double confrontation contre le Bayern Munich sera un révélateur pour jauger le niveau du PSG cette saison.

