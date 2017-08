PSG : Deschamps met la pression sur Mbappé « Par Youcef Touaitia - Le 24/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Sauf retournement incroyable de situation, Kylian Mbappé (18 ans) devrait rejoindre le Paris Saint-Germain d'ici le 31 août, contre un chèque de 150 millions plus un joueur de la capitale. Mais si l'attaquant de Monaco ne souhaite pas connaître de mauvaise surprise, les deux clubs concernés vont devoir régler les détails au plus vite. Et pour cause, le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, s'est montré clair ce jeudi : aucun joueur convoqué pour les deux prochaines rencontres des Bleus face aux Pays-Bas (31 août) et au Luxembourg (3 septembre) ne sera autorisé à quitter Clairefontaine dès lors que le rassemblement aura débuté... ce dimanche. "Aucune porte n'est ouverte, a lancé le champion du monde 1998 en conférence de presse. Personne ne quittera Clairefontaine." Même pour signer à Paris, pourtant à quelques kilomètres du repère des Tricolores. Mbappé est prévenu ! "Aucune porte n'est ouverte, a lancé le champion du monde 1998 en conférence de presse. Personne ne quittera Clairefontaine." Même pour signer à Paris, pourtant à quelques kilomètres du repère des Tricolores. Mbappé est prévenu !

