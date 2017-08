Bordeaux : des discussions à venir avec Malcom

"Pour moi, le sujet est clos." Interrogé sur la situation de Malcom (20 ans, 3 matchs et 2 buts en L1 cette saison), l’entraîneur de Bordeaux Jocelyn Gourvennec ne veut plus entendre parler d’un départ. Malgré les approches de Wolfsbourg et du Borussia Dortmund, le technicien n’imagine pas son ailier partir d’ici la semaine prochaine.

Et pour cause, les Girondins ont plutôt l’intention de prolonger le contrat du Brésilien, annonce Sud-Ouest. L’agent du joueur est attendu en Gironde ce week-end pour entamer les discussions. Déjà lié au club aquitain jusqu’en 2020, Malcom profitera sûrement d’une revalorisation à la hauteur de son nouveau statut chez les Marine et Blanc.