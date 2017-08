Celtic : Paris, Ntcham l'avait senti

Né à Longjumeau, en région parisienne, et passé par le Paris FC en junior, le milieu de terrain Olivier Ntcham (21 ans, 6 matchs et 2 buts toutes compétitions cette saison) va retrouver Paris cette saison puisque le club écossais est tombé dans le groupe B du Paris Saint-Germain, en compagnie du Bayern Munich et d'Anderlecht. Un tirage espéré par le joueur passé par Manchester City et le Genoa.

"Je viens de Paris, ce serait très spécial de tirer le PSG", avait confié Ntcham à l'UEFA avant le tirage au sort. Le match au Parc des Princes aura donc une saveur particulière pour lui.