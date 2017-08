PSG : Al-Khelaïfi reste mesuré

Bayern Munich, Anderlecht, Celtic Glasgow. Voici les trois adversaires du Paris Saint-Germain lors de la phase de poules de la Ligue des Champions. Un tirage a priori abordable pour le vice-champion de France, sur lequel est revenu Nasser Al-Khelaïfi.

"Je ne pense pas que ce soit un tirage facile. Il y a un grand club, le Bayern. Anderlecht, qu’on a déjà joué (en 2013, ndlr). On veut vraiment jouer tous les matchs à fond, pour les gagner. La phase de poules sera la première étape. On ne sait pas si on est plus fort qu’auparavant. Ce qu’on sait, c’est qu’on est content de notre équipe, on travaille pour être plus fort. On va tout faire pour gagner", a assuré le président francilien au micro de beIN SPORTS.