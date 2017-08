Sondage MF : la Ligue 1 est promise au PSG !

Sondage MF : la Ligue 1 est promise au PS G ! « Par Romain Rigaux - Le 24/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lors d'un sondage récemment publié sur le site Maxifoot.fr, nous vous demandions si avec le renfort de Neymar, le titre en Ligue 1 était déjà promis au Paris Saint-Germain. Vous êtes très nombreux à le penser. Sur les 28 257 votes recensés, 77% des votants estiment que le PSG a déjà le titre en poche ! Seuls 23% croient à l'exploit d'un autre club pour empêcher Paris de récupérer sa couronne perdue face à Monaco la saison dernière. Dans le football, tout est possible ! Dès à présent, dites-nous si vous êtes satisfaits de la liste des 24 Bleus de Deschamps pour affronter les Pays Bas et le Luxembourg. Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix. Dès à présent, dites-nous si vous êtes satisfaits de la liste des 24 Bleus de Deschamps pour affronter les Pays Bas et le Luxembourg. Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix.

News lue par 1238 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+