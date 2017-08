EdF : Deschamps s'agace sur le cas Benzema « Par Romain Rigaux - Le 24/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Olivier Giroud pas titulaire à Arsenal, Antoine Griezmann pas forcément en grande forme en ce début de saison, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé qui ne jouent pas... Pour Karim Benzema (29 ans, 81 sélections et 27 buts), l'occasion de retrouver l'équipe de France pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2018 contre les Pays-Bas (31 août) et le Luxembourg (3 septembre) semblait belle. Mais pourtant, et comme on s'y attendait tout de même, l'attaquant du Real Madrid n'a pas été convoqué par Didier Deschamps. "Vous connaissez ma position. Elle n'a pas évolué donc il n'y a rien qui a changé", a d'abord balayé le sélectionneur, avant de s'agacer lors d'une nouvelle question sur le sujet. "Je ne vais pas me répéter sans cesse sur Benzema. Reprenez ce que j'ai dit au mois de juin et faites un copier-coller", a-t-il lancé. En juin dernier, il avait expliqué au sujet du Madrilène que "la notion de collectif passe au-dessus de tout". Autant dire que Benzema ne retrouvera sans doute pas les Bleus tant que Deschamps sera aux commandes. Même s'il assure le contraire, forcément : "Avant chaque liste, je prends le temps de réfléchir, d'analyser. Je n'aime pas prendre une position radicale." Sur ce sujet, on a quelques doutes... Autant dire que Benzema ne retrouvera sans doute pas les Bleus tant que Deschamps sera aux commandes. Même s'il assure le contraire, forcément : "Avant chaque liste, je prends le temps de réfléchir, d'analyser. Je n'aime pas prendre une position radicale." Sur ce sujet, on a quelques doutes...

