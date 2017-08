EdF : Deschamps s'explique pour Dembélé

Ousmane Dembélé (20 ans, 7 sélections et 1 but) paie son bras de fer avec le Borussia Dortmund pour rejoindre le FC Barcelone. En refusant de s'entraîner avec son club, l'ailier français a perdu sa place dans la liste des Bleus dévoilée ce jeudi par Didier Deschamps pour les deux prochains matchs de l'équipe de France face aux Pays-Bas (31 août) et au Luxembourg (3 septembre) dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2018. Le technicien s'interroge sur la méthode choisie par le joueur.

"Ousmane, cela fait 15 jours qu'il ne s'entraine plus. Ce n'était pas concevable de le convoquer, a expliqué Deschamps en conférence de presse. Je ne lui en veux pas, j'ai discuté avec lui et évidemment qu'il espérait que ça se passe beaucoup plus rapidement. Je ne sais même pas si ça va se faire. Ce qui est gênant, c'est qu'il se met en marge, il prend cette position là qui est dure, c'est quelque chose qui le met dans la difficulté. Si la décision va dans son sens, ça sera peut-être moins difficile à digérer. S'il doit revenir à Dortmund, ça sera moins évident pour lui."

En continuant de s'entraîner avec Monaco, malgré son envie de rejoindre le PSG, Kylian Mbappé a eu, lui, le droit de revenir chez les Bleus.