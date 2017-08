PSG : Reina, Naples n'est pas chaud...

Alors qu'une offre de 7 millions d'euros du Paris Saint-Germain pour le gardien de Naples, Pepe Reina, est évoquée, l'Espagne confirme ce jeudi l'intérêt du club de la capitale, AS et Marca en tête. La presse espagnole assure également que le portier est très séduit par l'idée de rejoindre le PSG qui lui proposerait un contrat de deux ans, plus une année en option, et un salaire annuel de 3,5 millions d'euros.

Mais qu'en pense le Napoli ? D'après le quotidien napolitain Il Mattino, la formation italienne n'a aucune envie de se séparer de son gardien titulaire. Reste à savoir si les dirigeants napolitains résisteront jusqu'à la fin du mercato, quitte à laisser partir Reina gratuitement en juin prochain au terme de son contrat, ou s'ils accepteront finalement l'offre parisienne. Affaire à suivre...