Lyon : Genesio confirme attendre une recrue

Le mercato de l'Olympique Lyonnais n'est pas encore terminé. Très actif cet été avec six arrivées (Marcelo, Tete, Mariano, Mendy, Traoré, Marçal), l'OL attend encore un milieu de terrain. L'entraîneur rhodanien Bruno Genesio est certain d'obtenir un renfort dans ce secteur de jeu d'ici la fermeture du marché des transferts dans une semaine.

"On souhaite se renforcer au milieu de terrain dont on travaille toujours sur certains dossiers. Il y aura une arrivée, quoi qu'il arrive, et après on avisera selon les départs dans notre effectif", a expliqué Genesio.

L'arrivée d'un deuxième milieu n'est pas à écarter si le transfert de Clément Grenier à Malaga se concrétise ( voir la brève d'hier à 22h14 ).