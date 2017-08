Lyon : Genesio reconnait une erreur avec Fekir « Par Romain Rigaux - Le 24/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Depuis le début de la saison, Nabil Fekir (24 ans, 3 matchs et 3 buts en L1 cette saison) est transformé. De retour à son meilleur niveau après un exercice 2016-2017 décevant, l'attaquant lyonnais régale sur les pelouses. En conférence de presse ce jeudi, son entraîneur Bruno Genesio a avoué avoir eu une discussion avec son joueur et s'être trompé dans ses choix tactiques. "On a beaucoup échangé avec Nabil, on a chacun fait notre mea culpa. Moi, mon erreur a été de le faire jouer sur un côté", a reconnu le coach de l'OL. Replacé dans l'axe, l'international français rayonne à nouveau et semble avoir oublié sa rupture des ligaments croisés de 2015 qui n'est pas étrangère à ses difficultés de la saison passée.

News lue par 20896 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+