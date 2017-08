OM : les Dodgers dénoncent un "Fake Project" « Par Youcef Touaitia - Le 24/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré les arrivées de Valère Germain, Luiz Gustavo, Steve Mandanda, Adil Rami et Jordan Amavi, de nombreux supporters de l'Olympique de Marseille sont déçus par le mercato estival phocéen. Parmi eux, le responsable des Dodgers, Christian Cataldo, qui a sévèrement critiqué le projet de Frank McCourt. "J’ai le pressentiment qu’on est dans un Fake Project. C’est un faux projet. Pour l’instant, on est plus dans le Fake Project que dans le Champions Project au vu des recrues. On est pas dans le projet qu’on attend. Même si on sait qu’il faudra du temps. J’étais le premier à défendre la nouvelle direction et à dire que ça allait être OK. Mais je pensais qu’on allait avoir un recrutement un peu plus conséquent que ça. Ça va être très dur. Parce que, toutes les équipes, quand elles reçoivent l’OM, elles ne regardent pas les joueurs qu’il y a dedans", a regretté Cataldo sur les ondes de RMC. A une semaine de la clôture du mercato, l'OM court toujours derrière le grand attaquant promis aux supporters. A une semaine de la clôture du mercato, l'OM court toujours derrière le grand attaquant promis aux supporters.

