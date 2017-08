PSG : Dupraz raide dingue de Neymar « Par Youcef Touaitia - Le 24/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Visiblement, l’attaquant Neymar (25 ans, 2 matchs et 3 buts en L1 cette saison) a laissé un sacré souvenir à Pascal Dupraz, dimanche dernier, lors de la victoire du Paris Saint-Germain sur Toulouse (6-2), à l’occasion de la 3e journée de Ligue 1. Stupéfait par le niveau de jeu du Brésilien, auteur d’un doublé et de deux passes décisives, l’entraîneur des Pitchounes en a rajouté une couche sur la superstar parisienne. "C’est un joueur exceptionnel, a assuré le Haut-Savoyard sur les ondes de RMC. J'ai eu la chance de le voir de très près. Franchement, c'est impressionnant. Tant en termes de volume de course que de disponibilité et d’intensité, c’est exceptionnel. C’est l’égal de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo." Un Dupraz tout retourné. Un Dupraz tout retourné.

