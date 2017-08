PSG : Lucas et Draxler pas chauds pour Monaco « Par Youcef Touaitia - Le 24/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Afin de boucler le transfert de l'attaquant de Monaco, Kylian Mbappé, pour 150 millions d'euros, le Paris Saint-Germain va devoir céder un joueur en échange au champion de France. Parmi les potentiels candidats à un départ, Lucas (25 ans) et Julian Draxler (23 ans). Problème, les deux joueurs ne veulent pas quitter la capitale pour rejoindre le Rocher annonce L'Equipe. Si le Brésilien est le favori des dirigeants pour conclure cet épineux dossier, celui-ci ne veut pas bouger de Paris dans l'immédiat. Premièrement, car sa compagne est enceinte, et, bien installé dans la Ville Lumière, il préfère un statu quo. Deuxièmement, car c'est un ami très proche de Neymar et que la superstar francilienne a déjà milité pour son maintien dans l'effectif. Concernant l'Allemand, il est hors de question pour lui de rejoindre Monaco. Désireux de s'imposer à Paris, où il n'est que depuis huit mois, le champion du monde 2014 n'est pas forcément chaud pour être de nouveau transféré, lui qui nage comme un poisson dans l'eau au PSG après une aventure très compliquée à Wolfsbourg. Son agent, Roger Wittman, a d'ailleurs confirmé au quotidien sportif que si Draxler venait à quitter la capitale, ce serait pour rejoindre un club du standing du Bayern Munich. Mais jusqu'ici, l'ogre de Bundesliga n'a pas bougé le petit doigt pour l'ancien joueur de Schalke 04... Concernant l'Allemand, il est hors de question pour lui de rejoindre Monaco. Désireux de s'imposer à Paris, où il n'est que depuis huit mois, le champion du monde 2014 n'est pas forcément chaud pour être de nouveau transféré, lui qui nage comme un poisson dans l'eau au PSG après une aventure très compliquée à Wolfsbourg. Son agent, Roger Wittman, a d'ailleurs confirmé au quotidien sportif que si Draxler venait à quitter la capitale, ce serait pour rejoindre un club du standing du Bayern Munich. Mais jusqu'ici, l'ogre de Bundesliga n'a pas bougé le petit doigt pour l'ancien joueur de Schalke 04...

