Barça : Petit démonte le club « Par Youcef Touaitia - Le 24/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Fortement critiqué pour son comportement suite au départ de Neymar pour le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone a vu son image sérieusement s'écorner ces derniers jours. Et ce ne sont pas les récentes déclarations d'Emmanuel Petit, passé par la Catalogne lors de la saison 2000-2001, qui arrangeront les affaires des Blaugrana. "Le Barça, c'est l'arroseur arrosé. S'il y a bien un club qui ne respecte pas les contrats, c'est bien le Barça. Moi, j'en ai été témoin, je l'ai vécu personnellement. C'était quand même il y a vingt ans. Quand je vois qu'il y a d'autres joueurs qui ont quitté le club, et pas des moindres, des garçons comme Eto'o et récemment Neymar... Tu te dis que le mythe du FC Barcelone, il prend un sacré coup", a lancé le champion du monde 1998 sur les ondes de RMC. "Moi, à mon époque, on te demandait de signer trois contrats. Un contrat avec le club, un contrat avec le FC Barcelone et un contrat avec une entité du FC Barcelone dans un paradis fiscal. Donc tous les joueurs qui ont été chopés dans les problèmes fiscaux, cela existait déjà il y a vingt-cinq ans. Mais on te l'imposait en plus. Donc j'imagine que les joueurs qui se sont fait choper ces deux dernières années, je pense que ce sont les clubs qui imposent ça aux joueurs", a poursuivi le Français.

