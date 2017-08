LdC : le tirage des groupes à 18h en DIRECT !

LdC : le tirage des groupes à 18h en DIREC T ! « Par Romain Rigaux - Le 24/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco connaîtront ce jeudi leurs futurs adversaires pour la phase de poules de la Ligue des Champions. Le tirage des groupes débutera à 18h au Grimal Dorum, à Monaco, et sera à suivre en direct sur Maxifoot. Le Paris SG figure dans le deuxième chapeau et affrontera obligatoirement une équipe du premier chapeau dans lequel on retrouve Monaco, le Real Madrid, le Bayern Munich, Chelsea et la Juventus Turin notamment. De son côté, l'ASM n'est pas à l'abri puisque ses potentiels adversaires se nomment FC Barcelone, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, FC Séville, Manchester City, FC Porto et Manchester United... Pour rappel, deux clubs d'un même pays ne peuvent se retrouver dans le même groupe. Rendez-vous à 18h sur Maxifoot pour suivre avec nous le tirage au sort ! La composition des chapeaux : Chapeau 1 : Real Madrid, Bayern Munich, Chelsea, Juventus Turin, Benfica Lisbonne, Monaco, Spartak Moscou, Shakhtar Donetsk. Chapeau 2 : FC Barcelone, Atletico Madrid, Paris SG, Borussia Dortmund, FC Séville, Manchester City, FC Porto, Manchester United. Chapeau 3 : Naples, AS Roma, Tottenham, Liverpool, Anderlecht, FC Bâle, Besiktas, Olympiakos. Chapeau 4 : RB Leipzig, Celtic Glasgow, Sporting Portugal, CSKA Moscou, Feyenoord Rotterdam, Maribor, Qarabag, APOEL Nicosie. RB Leipzig, Celtic Glasgow, Sporting Portugal, CSKA Moscou, Feyenoord Rotterdam, Maribor, Qarabag, APOEL Nicosie.

