PSG : Mbappé, dégraissage et fin du mercato

Comme nous vous l'indiquions ce jeudi (voir brève 0h00), le Paris Saint-Germain disposerait d'un accord de principe avec l'AS Monaco pour le transfert de l'attaquant Kylian Mbappé. Pour s'offrir le jeune talent français, le club de la capitale aurait accepté de débourser 150 millions d'euros, tout en cédant en échange un joueur dont l'identité n'est pas encore connue.

D'après le quotidien régional Le Parisien, Paris devra dégraisser son effectif d'ici le 31 août afin de rendre un tel mouvement possible tout en restant dans les clous du fair-play financier. Ainsi, les indésirables (Aurier, Krychowiak, Ben Arfa, Guedes) seront priés de partir et des éléments comme Lucas, Angel Di Maria ou peut-être même Julian Draxler pourraient être sacrifiés. De plus, Mbappé devrait être la dernière recrue estivale du PSG... De quoi mettre un terme aux rumeurs Jan Oblak (Atletico Madrid) et Fabinho (Monaco).