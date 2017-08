PSG : Emery évoque les cartons de Verratti « Par Youcef Touaitia - Le 24/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Quatre cartons jaunes et un carton rouge. En trois journées de Ligue 1, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain Marco Verratti (24 ans, 3 matchs en L1 cette saison) a fait fort. Un souci qui n'en est visiblement pas un pour son entraîneur, Unai Emery. "Ce n'est pas un gros problème. Il joue comme il vit, avec beaucoup d'émotions, avec un esprit de compétiteur et j'aime ça", a souligné le Basque en conférence de presse. L'Italien a tout intérêt à la jouer plus fine à l'avenir, d'autant plus que Carlo Ancelotti et Laurent Blanc lui ont souvent reproché ce défaut toujours d'actualité qui pourrait le pénaliser durant les moments clés de la saison... L'Italien a tout intérêt à la jouer plus fine à l'avenir, d'autant plus que Carlo Ancelotti et Laurent Blanc lui ont souvent reproché ce défaut toujours d'actualité qui pourrait le pénaliser durant les moments clés de la saison...

