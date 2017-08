LdC : les 4 chapeaux pour le tirage connus « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 23/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- On connaît depuis la fin des barrages, et les cinq derniers matchs disputés ce mercredi, les 4 chapeaux pour le tirage au sort des poules qui sera effectué ce jeudi (18h). L'AS Monaco et le Paris Saint-Germain ont maintenant une idée de leurs possibles futurs adversaires. Comme tous les principaux champions, l'ASM sera placée dans le premier chapeau, en compagnie du Real Madrid, du Bayern Munich, de la Juventus Turin, du Benfica Lisbonne, de Chelsea, du Shakhtar Donetsk et du Spartak Moscou. De son côté, le Paris Saint-Germain figurera dans le deuxième chapeau. Un chapeau très relevé où on retrouvera aussi le FC Barcelone, l'Atletico Madrid, Manchester United, Manchester City, le FC Séville, le Borussia Dortmund, et le FC Porto. Rappelons que les 8 poules seront constituées d'une équipe de chaque chapeau. Le tirage de la phase de poules de la Ligue des Champions sera effectué ce jeudi à Monaco (18h), à suivre en direct commenté sur Maxifoot. Chapeau 1 : Real Madrid, Bayern Munich, Chelsea, Juventus Turin, Benfica Lisbonne, Monaco, Spartak Moscou, Shakhtar Donetsk. Chapeau 2 : FC Barcelone, Atletico Madrid, Paris SG, Borussia Dortmund, FC Séville, Manchester City, FC Porto, Manchester United. Chapeau 3 : Naples, AS Roma, Tottenham, Liverpool, Anderlecht, FC Bâle, Besiktas, Olympiakos. Chapeau 4 : RB Leipzig, Celtic Glasgow, Sporting Portugal, CSKA Moscou, Feyenoord Rotterdam, Maribor, Qarabag, APOEL Nicosie. RB Leipzig, Celtic Glasgow, Sporting Portugal, CSKA Moscou, Feyenoord Rotterdam, Maribor, Qarabag, APOEL Nicosie.

